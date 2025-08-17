В Смольном не видят массовой нелегальной торговли в Апраксином дворе

Массовая несанкционированная торговля в Апраксином дворе побеждена по результатам проведенной зачистки территории рынка, заявили 17 августа в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В то же время в ходе проверок выявляются "единичные" факты работы нелегальных торговцев, следует из сообщения в Telegram-канале комитета.

"В ходе регулярных обследований выявляются единичные факты незаконной торговой деятельности, которые оперативно пресекаются. В минувшую неделю были зафиксированы случаи повторного появления незаконных торговцев", — говорится в опубликованном посте.

Всего за неделю сотрудники комитета составили 12 протоколов по статье № 44 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", касающейся торговли в не предназначенных для этого местах. Санкция за подобное нарушение представляет собой штраф. Его величина колеблется для граждан между четырьмя и пятью тысячами рублей, для должностных лиц — между пятью и 15 тысячами рублей, а для юрлиц установлена "вилка" в размере от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

В комитете выразили уверенность в том, что регулярные рейды позволяют "оперативно устранять любые новые проявления незаконной торговли". Работу на территории Апраксина двора планируют продолжать и далее.

Ранее сотрудники комитета и силовики неоднократно наведывались в Апраксин двор с проверками, в ходе которых проходил демонтаж незаконных объектов. В августе Смольный выставил на торги около 30 зданий комплекса, имеющих статус объектов культурного наследия регионального значения.

Андрей Казарлыга, фото: Закон и порядок в Петербурге / Telegram