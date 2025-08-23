Дрозденко предупредил о снижении скорости мобильного интернета в части Ленобласти

В юго-западных районах Ленинградской области снижена скорость мобильного интернета, сообщил 23 августа губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, мера обусловлена возможностью появления беспилотных летательных аппаратов в небе над областью.

"Возможен заход БПЛА в воздушное пространство Ленобласти", — предупредил подписчиков губернатор.

В предыдущий раз Дрозденко объявлял о воздушной опасности в Ленобласти 3 августа. Тогда силами РЭБ удалось подавить три беспилотника, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. За неделю до этого при пожаре, начавшемся из-за падения обломков БПЛА, погиб один человек в Большой Ижоре.

UPD: В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации.

