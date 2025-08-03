Петербуржцев предупредили о возможных проблемах со связью

В Петербурге возможно ухудшение качества мобильной связи, сообщили 3 августа в городском комитете по информатизации и связи. Перед этим стало известно об объявлении воздушной опасности в ряде районов Ленинградской области.

"На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности", — говорится в сообщении комитета.

Утром в воскресенье о воздушной опасности сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "Внимание, в западных, южных и восточных районах Ленинградской области объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве", — написал он в своем telegram-канале.

В аэропорту Пулково сообщали о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Позже воздушная гавань уведомила о том, что начинает готовиться "к отправке и приему рейсов по согласованию с соответствующими органами".

Неделей ранее в Ленобласти погиб мужчина при пожаре, вызванном обломками упавшего БПЛА. Дрозденко назвал прошедшую тогда атаку беспрецедентной.

UPD от 11:19: Режим воздушной опасности в Ленобласти отменен, сообщил Дрозденко. "Средствами РЭБ подавлено 3 БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", — написал он.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру