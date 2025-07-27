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Новости 27 июля 2025, 20:32

Дрозденко: Один человек погиб из-за пожара после падения обломков БПЛА

На пожаре, возникшем из-за обломков беспилотника в Ленинградской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем telegram-канале 27 июля. Еще трое человек после атаки БПЛА обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Пострадавшим, в том числе близким погибшего, будет оказана помощь, добавил глава Ленобласти. 

Всего над Ленобластью сегодня уничтожили 51 дрон. В отражении атаки принимали участие средства ПВО, силы Ленинградского военного округа и Ленинградской военно-морской базы, уточнил Дрозденко. 

"Благодарю военных за ратный труд и защиту ленинградского неба", - написал губернатор.

Об атаке БПЛА в Ленинградской области сообщали утром. Также в регионе предупреждали о возможном ухудшении качества сигнала мобильной связи. В аэропорту Пулково вводились ограничения. Региональные власти пообещали предоставить компенсацию всем, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотников.

Константин Леньков


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