В кабмин направлен законопроект о праве регионов запрещать вейпы

Законопроект о праве регионов самостоятельно запрещать оборот вейпов на своей территории направлен на заключение в российское правительство, заявил 23 августа глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, это произошло около месяца назад.

"Нас уже поддержал Роспотребнадзор, но после одобрения президента — уверен, что поддержат и остальные органы власти. Да, это не федеральный запрет. Но важное политическое решение, которое запустит цепочку событий", — написал Метелев в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что уже сейчас "многие губернаторы готовы к запрету у себя в регионе", и пообещал приложить усилия к скорейшему принятию закона. Также он выразил готовность убеждать глав регионов в необходимости подобных изменений.

Также законопроект содержит ряд иных положений, касающихся оборота вейпов в стране. По словам Метелева, предполагается установить минимальную площадь магазинов, торгующих электронными сигаретами, на уровне 20 квадратных метров. Среди других требований он назвал запрет ввоза в Россию вейпов и жидкостей из-за рубежа и приостановку работы торговой точки за продажу детям насвая и снюса.

Метелев охарактеризовал предлагаемые меры, как некие "костыли". При этом он выразил убежденность в необходимости полного запрета вейпов для того, чтобы "сохранить здоровье поколения, в том числе способность деторождения у миллионов девочек и девушек, ныне тотально "парящих дым"".

Ранее в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился планами в течение ближайших двух месяцев рассмотреть законопроект о полном запрете вейпов в России.

К вопросу о запрете вейпов парламентарии обратились после того, как президент Владимир Путин одобрил проведение подобного эксперимента в масштабах отдельно взятой Нижегородской области. С подобным предложением к нему обратился накануне глава региона Глеб Никитин. Губернатор вызвался сделать область пилотным регионом с тем, чтобы "запретить эту гадость вообще в рознице, в оптовой торговле и в обращении".

