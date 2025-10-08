Беглов и глава Татарстана Минниханов обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Губернатор Петербурга Александр Беглов провёл рабочую встречу с раисом Татарстана Миннихановым в рамках Петербургского международного газового форума, сообщила пресс-служба Смольного 8 октября. Главы регионов обсудили сотрудничество в энергетической и других областях.

Беглов рассказал Минниханову о действующем в Петербурге проекте Энерготехнохаб, объединяющем объединяющая заказчиков и разработчиков в нефтегазовой сфере. Губернатор Петербурга пригласил предприятия Татарстана к сотрудничеству в рамках площадки.

"Петербург и Татарстан – крупнейшие промышленные и инновационные центры России. Сегодня активно развивается наше торгово-экономическое сотрудничество. Но наш потенциал далеко не исчерпан", - заявил Беглов.

Губернатор напомнил, что в ходе ПМЭФ-2025 был подписан план мероприятий по развитию сотрудничества между Петербургом и Татарстаном на 2025-2029 годы.

Он подчеркнул, что Петербург уже поставляет в республику краски, моющие средства и рыбную продукцию. Татарстан, в свою очередь, снабжает Северную столицу грузовыми автомобилями. Кроме того, ведётся сотрудничество в сфере продовольствия, промышленности и высоких технологий.

По словам Беглова, петербургские станкостроительные предприятия готовы увеличить поставки в Татарстан, а фармацевтический кластер заинтересован в проведении совместных разработок препараторов. Также Петербург и Татарстан намерены обмениваться опытом по привлечению инвестиций, а также реализовывать проекты в сфере туризма и сохранения объектов культурного наследия.

Напомним, в апреле Минниханов получил звание почетного доктора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Глава Татарстана также подписал соглашение о сотрудничестве региона с вузом.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного