Глава Татарстана Минниханов получил звание почетного доктора СПбПУ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) 16 апреля, сообщила пресс-служба вуза. В рамках визита Минниханов получил звание почетного доктора СПбПУ и подписал соглашение о сотрудничестве региона с вузом.

Торжественная церемония вручения Минниханову диплома и мантии состоялась в зале заседания ученого совета СПбПУ. После нее глава Татарстана вместе с ректором вуза Андреем Рудским встретились со студентами и ответили на их вопросы. В частности, во время встречи обсуждались сферы взаимодействия вуза с регионом, карьерные возможности и наиболее актуальные специальности в Татарстане.

"Встретился сегодня в Санкт-Петербургском политехническом университете со студентами из Татарстана. Активные ребята. Обсудили, в каких отраслях республики были бы полезны такие кадры!" - написал Минниханов в своем telegram-канале.

Также во время визита главы Татарстана между СПбПУ и правительством республики было подписано соглашение о сотрудничестве.

"Для нас это событие не только большая радость и честь, но и знак теплой дружбы и результативного сотрудничества между нашим университетом и Татарстаном, уникальным регионом, который вносит большой вклад в духовное единство и инновационное развитие нашей страны, сохраняя при этом богатство и достижения своей самобытной национальной культуры", - добавил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Напомним, что в начале апреля звание почетного профессора РАНХиГС было присвоено главе муниципального образования "Полюстрово" Андрею Жабреву.

Анастасия Луценко, фото: сайт СПбПУ