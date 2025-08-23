Муниципал
Муниципал 23 августа 2025, 15:15

На "Крылья Гражданки" глава МО "Северный" Куликов пришел в форме летчика

фото ЗакС политика На "Крылья Гражданки" глава МО "Северный" Куликов пришел в форме летчика

Глава МО "Северный" Юрий Куликов облачился в форму советского летчика на празднике "Крылья Гражданки", видеозапись опубликовал в сториз депутат МО "Смольнинское" Павел Смоляк. Площадкой для мероприятия стал сад Верности на одноименной улице.

"Юрий Николаевич на стиле", — оценил облик коллеги Смоляк.

Куликов был запечатлен выступающим на сцене. В своей речи он заявил о переживаемой им радости в связи с праздником и добавил, что ему захотелось "стать частицей этого события".

Помимо Куликова, праздник посетили депутат Законодательного собрания Михаил Амосов и глава Калининского района Михаил Асташкевич. К гостям мероприятия со сцены обратился глава МО "Гражданка" Владислав Ванеев.

— Мы постарались в одном дне фестиваля воссоздать историю того великого аэродрома "Гражданка", который защищал ленинградское небо и Дорогу жизни от немецких захватчиков, — говорит Ванеев на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале Асташкевича.

Сам праздник приурочен к Дню МО "Гражданка", который отмечается в этот день. Памятную дату установили в июне, проводить мероприятие будут ежегодно в третье воскресенье августа. Тематика проходящего праздника связана с существовавшим здесь в годы Великой Отечественной войны аэродромом "Гражданка".

Гостям мероприятия представили полноразмерные модели самолетов И-16, МИГ-3 и ПО-2, как ранее анонсировал Ванеев. Также на площадке разместили зенитную артиллерию и технику времен войны, а заодно и полевую кухню. Помимо этого, для зрителей приготовили концерт с участием Игоря Корнелюка и Ларисы Лусты.

Андрей Казарлыга, фото: Павел Смоляк


