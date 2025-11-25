За два месяца в Петербурге произошло 149 аварий на теплосетях

За первые восемь недель отопительного сезона в Петербурге произошло 149 аварий на инженерных коммуникациях, сообщила пресс-служба жилищного комитета в своем канале в МАХ 25 ноября. Отмечается, что это на 39% инцидентов больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. Всего от петербуржцев в адрес жилищного комитета поступило более 32 тысяч обращений по качеству теплоснабжения – это на 43% больше, чем за прошлый год. В ведомстве оценили итоги двух месяцев фразой "наблюдается разнонаправленная динамика в работе теплоснабжающих систем".

В основном горожане жалуются на несоответствие параметров отопления или его отсутствие, а также на протечки запорной арматуры. Больше всего аварий произошло в местах, где преобладает историческая застройка с изношенными инженерными коммуникациями - в Центральном, Кронштадтском, Василеостровском и Адмиралтейском районах.

"Хочу особо подчеркнуть: каждое обращение петербуржца находится на нашем контроле. Главная задача — чтобы любые нарушения в работе теплоснабжения устранялись в максимально сжатые сроки", - приводит слова главы ведомства Дениса Удода пресс-служба жилкома.

О готовности Петербурга к отопительному сезону ранее заявлял вице-губернатор Евгений Разумишкин, курирующий вопросы ЖКХ. В сентябре он заявил, что техническая готовность к отопсезону обеспечена на 100%. Кроме того, о подготовке сетей теплоснабжения к началу сезона говорил его коллега Сергей Кропачев. Он заверил, что уже к сентябрю город будет готов к отопительному сезону. Отопительный сезон стартовал в Петербурге 3 октября.

Кирилл Дудров / Фото: Смольный