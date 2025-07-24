Кропачев анонсировал готовность сетей теплоснабжения к сентябрю

Сети теплоснабжения в Петербурге готовы к отопительному сезону приблизительно на 60 %, заявил вице-губернатор Сергей Кропачев во время прямой линии в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Согласно его заявлению, полностью они должны быть подготовлены к началу сентября.

— Сейчас мы провели уже порядка 60 % всех регламентных процедур, которые требуются для того, чтобы быть готовыми к отопсезону и, повторюсь, 1 сентября <...> все системы теплоснабжения города будут готовы к отопительному сезону, — рассказал вице-губернатор.

Кропачев отметил, что теплоэнергетики приступили к подготовке к новому отопительному сезону непосредственно после завершения предыдущего. Напомним, что последний окончился в Петербурге 19 мая.

При этом, по оценке чиновника, жилые здания в городе готовы к предстоящему отопсезону на 56-58 %. В этом случае работы должны завершиться к 15 сентября.

Напомним, что Кропачев курирует в правительстве Петербурга работу комитетов по тарифам и по энергетике и инженерному обеспечению. Для него это была уже вторая по счету прямая линия, первая состоялась в октябре 2024 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру