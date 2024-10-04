Кропачев об отопительном сезоне и тарифах

Фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)

Вице-губернатор Сергей Кропачев принял участие в очередной прямой линии с петербуржцами вечером 3 октября, приняв эстафету от коллеги по Смольному Николая Линченко. Как и положено, беседа была посвящена вопросам, лежащим в зоне ответственности чиновника, а именно теплоснабжению и тарифам. С заметной периодичностью звучали жалобы на состояние труб "Теплосети", но и без нерп тоже не обошлось.

Два комитета и тысячи километров труб

Сергей Кропачев курирует в правительстве Петербурга работу комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению. В Смольном он не проработал и года: свой пост вице-губернатор получил в прошедшем феврале, придя на смену Сергею Дрегвалю. До этого он пять лет трудился в "Петербургской сбытовой компании". Стоит упомянуть, что отец вице-губернатора, Николай Кропачев, с 2008 года занимает пост ректора СПбГУ. Это напоминает ситуацию с родственными связями другого вице-губернатора, Бориса Пиотровского, чей отец возглавляет Государственный Эрмитаж. К слову, Пиотровский также успел побывать участником "прямой линии".

Сам формат прямой линии не предусматривает звонков в студию, вместо этого поступившие вопросы озвучивают ведущая и представительница Центра управления регионом. Трансляция мероприятия традиционно ведется на телеканале "Санкт-Петербург" и на странице Смольного во "ВКонтакте".

Прямая линия с Кропачевым растянулась на один час и 15 минут и отметилась длинным вступительным словом вице-губернатора. В течение четверти часа он обстоятельно рассказывал о деятельности двух подведомственных ему комитетов, о формировании тарифов и о подведомственных организациях.

— Оба комитета между собой взаимосвязаны. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению курирует деятельность энергоснабжающих организаций, теплоснабжающих организаций, водоснабжающих организаций города, а комитет по тарифам устанавливает такие цены, такие тарифы, по которым ресурсоснабжающие организации оказывают услуги, — вкратце описал круг задач чиновников вице-губернатор.

Из дальнейшей речи Кропачева следовало, что в 2024 году комитет по тарифам исключил около 80 млрд рублей из тарифных заявок ресурсоснабжающих компаний, тем самым сэкономив эти деньги для потребителей. Напомнил он и о "заморозке" тарифов до 1 июля 2025 года, действие которой распространяется на услуги по водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению и вывозу мусора. Стоимость поставок электроэнергии и газа была при этом проиндексирована. Тем не менее, по словам спикера, принятая мера позволит горожанам сэкономить около девяти миллиардов рублей в совокупности.

Говоря о комитете по энергетике, Кропачев уточнил, что общий объем инвестиций в развитие инженерно-энергетического комплекса составил в 2024 году 114 млрд рублей. В своей речи он делился планами довести до 100 % к 2030 году очистку стоков и обещал продлить работу городских фонтанов еще на две недели. Также из его слов следовало, что общая длина труб Петербурга соответствует длине автомобильного маршрута через страну.

— Популярная история среди теплоэнергетиков, они говорят, что по нашим трубам можно доехать до Владивостока, потому что общая [длина труб] — это 9 858 километров, это приблизительно расстояние до Владивостока, — говорил Кропачев, очевидно, имея в виду именно путь по трассе. Напрямую расстояние между двумя городами составляет почти 6,6 тысячи километров.

Заочные споры об отопительном сезоне

По завершении вводной части в студии наконец зазвучали вопросы от горожан. Начали с животрепещущего, а именно с подачи тепла в квартиры. При этом мнения относительно необходимости включать отопления сейчас оказались диаметрально противоположными.

Зачин беседе дало обращение петербуржца, который интересовался сроками начала отопительного сезона.

Кропачев в ответ напомнил о стартовавшем с понедельника, 30 сентября, периодическом протапливании, но дату полноценного потепления в домах не назвал. Вместо этого он принялся объяснять необходимость периодического протапливания, говоря о том, что в этот период идет наладка взаимодействия теплоснабжающих компаний с управляющими компаниями в жилых зданиях. Озвученные чиновником сроки наладки едва ли способны вселить оптимизм в замерзающих горожан.

— У нас все-таки поставка тепла и теплоносителя теплоснабжающими организациями осуществляется до границы дома. И для того, чтобы наладить работу управляющей компании и теплоснабжающей организации необходимы эти две недели на подстройку, настройку, наладку, устранение возможных шероховатостей. Ну и, конечно, не скрою, что за эти две недели, возможно, вскроются какие-то еще дефекты, которые мы не увидели и не могли увидеть за время гидравлических испытаний, — говорил Кропачев.

Вице-губернатор отметил, что полноценный отопительный сезон должен начинаться после того, как в течение пяти дней средняя температура за окном оказывается ниже восьми градусов. Пока что этого не наблюдается, однако энергетики следят за погодой, добавил он.

Нашлись и недовольные стартом периодического протапливания. В студии прозвучал вопрос петербурженки о том, будет ли начисляться в домах, не оборудованных счетчиками тепловой энергии, плата за начало отопления в сентябре. Кропачев в ответ заявил, что в таких домах начисление будет вестись только с октября. "Законодательно у нас установлен норматив только с октября по май, поэтому никаких начислений за сентябрь наши потребители не получат", — заверил спикер.

Кропачев добавил, что старт отопительного сезона зависит от погодных условий и потому может приходиться не только на разные даты, но также на разные месяцы. "Были года, это 1992 год, я по статистике смотрел, у нас отопсезон начинался аж в 20-х числах ноября. А самый ранний отопительный сезон, если не ошибаюсь, был в 2008 году и там было порядка 20-х чисел сентября", — поделился он сведениями.

Представительница ЦУР озвучила еще несколько вопросов с доводами за и против включения отопления и изменения нормативов, в соответствии с которыми горячая вода начинает идти по трубам.

— Все делятся на два лагеря: <...> те, кому жарко, и те, кому холодно. Учесть мнение всех мы не можем и стараемся все-таки руководствоваться нормативными актами. И, во-вторых, первая задача была включить социальные учреждения. Если вам очень жарко и большинство жителей вашего дома вас поддерживают, вы можете обратиться в управляющую компанию для того, чтобы управляющая компания закрыла задвижку <...> и перестала принимать тепло в дом, — выдвинул встречное предложение вице-губернатор.

Состояние труб и летние отключения

От вопросов отопления в домах разговор сместился в сторону состояния инфраструктуры, призванной обеспечивать тепло. Жители города интересовались состоянием труб и тем, сколько еще их предстоит переложить.

В своем ответе гость студии сообщил, что нормативный срок службы трубы составляет 25 лет. В настоящее время нормативный срок эксплуатации превышен у приблизительно 30 % городских труб.

— Александр Дмитриевич принял важное решение для города — это выкупить акции АО "Теплосеть" у Газпрома и, скажем так, консолидировать тепловые активы на базе ГУП "ТЭК" Санкт-Петербурга, — сослался на губернатора Беглова Кропачев. — Это позволит нам быстрее и больше вкладывать деньги, быстрее реконструировать те сети, которые находятся в плачевном состоянии.

В частности, у "Теплосети" свыше нормативного срока эксплуатируются 56 % имеющихся сетей, отметил Кропачев. При этом он заявил, что ГУП "ТЭК" имеет опыт "залповой" реконструкции больших объемов сетей в относительно сжатые сроки. В ближайшие пять лет планируется снизить уровень аварийности у "Теплосети" "до уровня ТЭКа — это практически в 2,5-3 раза", продолжил вице-губернатор. По его словам, в ходе гидравлических испытаний во время межотопительного сезона специалисты выявили свыше 1,7 тысячи дефектов труб, из которых более 1,4 тысячи неполадок были обнаружены как раз у "Теплосети".

Компания еще несколько раз упоминалась на прямой линии в контексте вопросов о замене труб. В частности, это касалось обращений по поводу наладки коммуникаций поблизости от станции метро "Приморская" и на 6-й линии Васильевского острова. Кропачев исправно отвечал, что местные сети принадлежат "Теплосети" и обещал исправить ситуацию.

Другой вопрос касался исчезновения горячей воды в летний период. Петербурженка поинтересовалась у чиновника, когда же наконец в городе покончат с подобной практикой. Полученный ответ едва ли ее удовлетворил.

— К сожалению, наверно, не смогу обрадовать наших горожан в этой части, — признал Кропачев. — Отключения горячей воды — это важная составляющая подготовки к отопительному сезону, они необходимы как раз для того, чтобы проводить те самые гидравлические испытания. <...> Гидравлические испытания позволяют нам видеть те дефекты, которые мы увидели бы только зимой, только в отопительный сезон. <...> Избежать отключения водоснабжения летом невозможно.

Еще один вопрос касался водоснабжения в Ломоносове, жители которого пожаловались на качество воды. Проблемы там продолжаются не первый месяц, в сентябре внимание к ним проявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кропачев заявил, что причиной бед послужило то, что настроенное на более жесткую воду оборудование "не справилось с работой на мягкой невской воде". По его словам, сейчас принимаются меры для исправления ситуации, в I квартале 2025 года планируется завершить строительство станции смешения воды, в которой местная вода от сооружений "Гантуловская гора" будет смешиваться с водой из Невы.

— Будем стараться оперативно реагировать на жалобы граждан и как можно скорее устранить эту ситуацию. Понимаем всю свою ответственность и приносим гражданам извинения за доставленные неудобства, — заключил вице-губернатор.

Тарифы и нерпы

Ряд озвученных в студии вопросов касался тарифной политики в Петербурге. В частности, у Кропачева интересовались, следует ли ожидать повышения тарифов после Нового года. В ответ чиновник напомнил, что их увеличение запланировано на 1 июля следующего года. До этой даты ждать роста стоимости предоставляемых услуг не следует, заявил он.

— При установлении тарифов на вторую половину 2025 года будут также анализироваться возможности бюджета и текущее состояние экономики города и ряд прочих факторов, важных для установки тарифов, — добавил он.

В другом случае жительница Петербурга спросила о возможности снижения тарифов на отопление. Вице-губернатор на это заявил, что они и без того не менялись с декабря 2022 года. "Ниже сделать мы уже, наверное, точно не сделаем, но вот заморозить — мы заморозили. И они еще практически год <...> будут на льготном уровне", — был ответ.

Еще одной темой, связанной с тарифами, стало предложение пересмотреть порядок оплаты вывоза мусора, при котором расчет ведется исходя из площади жилья. Жительница Петербурга отмечала, что живет в квартире одна и при этом платит больше, "чем соседи, живя впятером".

Кропачев возразил, что здесь дело не в тарифе, а в нормативе. Тариф устанавливается профильным комитетом, а разработкой норматива ведает комитет по природопользованию. Последний показатель как раз касается правил производства расчетов и, в частности, оплаты вывода отходов исходя из размеров жилья, продолжил он. От дальнейших рассуждений на эту тему вице-губернатор предпочел воздержаться, сославшись на нежелание комментировать решения неподотчетного ему комитета.

Последний заданный Кропачеву вопрос не касался ни тепла, ни тарифов. У чиновника поинтересовались планами "Фонда друзей балтийской нерпы", поддержкой которого занимается Водоканал. "Есть ли новые проекты, помимо простой помощи нерпочкам на берегах? Может, территориально будете расширяться?" — озвучила ведущая поступивший вопрос.

Кропачев отметил, что фонд не входит в структуру Водоканала, но лишь получает помощь от предприятия. "У нас два прекрасных человека, которые занимаются этим вопросом, Вячеслав и Елена, они уже 10 лет заботятся о нерпах. За эти 10 лет они спасли порядка 180 нерп. Насколько мне известно, у них есть планы по расширению в Калининградскую область", — поведал он и выразил надежду, что сотрудники фонда продолжат работу "на благо нашего любимого города".

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)