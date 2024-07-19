Внутриполитическая линия с Борисом Пиотровским

Скриншот трансляции в группе правительства Петербурга "ВКонтакте"

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский чуть больше часа отвечал на вопросы петербуржцев в рамках "прямой линии". Горожан волновали зоопарк, курортный сбор, который распроняется в основном на туристов, а также культурная жизнь в Шушарах. Также чиновник кратко обсудил нюансы безопасности и внутренней политики.

После длительного перерыва в "прямых линиях" с членами правительства Петербурга телевизионный формат общения власти с городом вернулся на экраны. За два месяца до выборов губернатора чиновники решили отвечать на вопросы еженедельно. Вечером 18 июля в студии канала "Санкт-Петербург" с ведущим Юрием Зинчуком беседовал самый медийный вице-губернатор Борис Пиотровский. Неделей ранее на его месте был менее известный Владимир Княгинин.

В зону ответственности Пиотровского входят вопросы культуры, взаимодействия с городскими СМИ, спорта, туризма, а также относительно молодого ведомства - управления внутренней политики. Кроме того, Пиотровский непосредственно курирует проведение всех "прямых линий" с чиновниками Смольного. Перед началом разговора Пиотровский поблагодарил авторов вопросов за интерес и напомнил о результатах деятельности своего начальника, губернатора Александра Беглова. В частности: триллионный бюджет, строительство детских садов, медучреждений, возведение жилья с социальными объектами и другие достижения.

Линия жалоб и предложений

Ведущий Зинчук предупредил своего гостя, что ему поступило множество "острых" вопросов. Первый такой вопрос был посвящен организации уличных выступлений, которые с 2023 года должны согласовываться с властями. У одного музыкального менеджера не удавалось дозвониться по указанному на сайте комитета по культуре телефону. Пиотровский, напомнил, что Смольный продвигал этот закон не для того, чтобы ограничить артистов, а дать возможность законно выступить на улицах. Подобное он рассказывал в эфире другого телеканала.

- Если что-то в рамках района - здесь нужно и можно обращаться в районную администрацию, а также по тем телефонам, которые указаны. Мы обязательно посмотрим, почему не работают те телефонные номера. Может, действительно слишком много запросов… Может просто не ответили, такое тоже, к сожалению, бывает.

Отдельный блок вопросов был связан с состоянием Ленинградского зоопарка. Горожане возмущались, почему в местном зоопарке нет слонов и бегемотов, а также призвали поискать компанию одинокому жирафу и белому медведю. Пиотровский ответил, что все международные стандарты соблюдаются, однако с соседом для жирафа дела обстоят сложнее - в его возрасте заводить новые знакомства непросто. С обновлением зоопарка тоже возникают организационные сложности из-за охранного статуса.

- Что касается жирафа, я уточнял этот вопрос, жираф у нас достаточно взрослый. Такая особенность, что после 20 лет ему сложно налаживать контакты с животным миром зоопарка. Он содержится один - это делается в его интересах, - поделилися вице-губернатор.

Жители южных районов города пожаловались на отсутствие культурного досуга и поинтересовались, когда в Шушарах и Колпино будут выступления уличных поэтов или другие мероприятия, кроме них также ждут открытия досуговых центров. Спикер пояснил, что, действительно, точечно в некоторых частях города есть проблемы, но город их активно решает - сейчас на 18 районов города приходится 30 культурно-досуговых центров и свыше 300 молодежных центров.

Доступная фотосреда

Поговорили и о курортном сборе, который после принятия Госдумой соответствующего законопроекта, можно называть налогом. Пиотровский напомнил, что собранные денежные средства направлены на восстановление Московских ворот, а в дальнейшем на эти деньги планируют благоустраивать пляжи в Курортном районе: Ласковый и Дюны.

- Я лично люблю там бывать как раз. Очень жду, когда комфортная городская среда появится на пляжах Курортного района, - признался чиновник.

Тема туризма была поднята с необычного ракурса. Один из вопросов был посвящен возможному запрету на публикацию фотографий мостов - в апреле чиновники Смольного подготовили соответствующий проект постановления, однако подписан от не был. Он был посвящен ограничениям на распространение материалов об атаках БПЛА, информации об объектах Минобороны и других объектов критической инфраструктуры, к которым отнесли мосты. В озвученном вопросе содержалась ошибка: гражданин якобы где-то узнал, что некий "закон запретил" делать фотографии мостов.

- Можно [фотографировать]. Запрет... - такая была новость, на самом деле несуществующая, потому что, конечно, запрет связан с безопасностью. Там было много уточнений, что речь идет об объектах Минобороны. Это абсолютно очевидная вещь, что есть объекты, которые нельзя фотографировать. <...> Как мы знаем, объекты туристической географии не являются объектами Минобороны, поэтому фотографировать их можно совершенно спокойно. Никаких проблем никогда не было, и, очень надеюсь, не будет, - заявил Пиотровский.

Согласно публичным данным, Смольный пока так и не принял постановление о запрете публикации фото ряда объектов. Зачем коллеги Пиотровского из комитета по вопросам законности подготовили проект закона о возможных штрафах за несоблюдение постановлений губернатора - чиновник не пояснил.

Что такое внутренняя политика

Под конец беседы ведущий перешел к вопросам политики. Одни из самых частых вопросов в комментариях к предстоящей трансляции были посвящены кандидатке в депутаты МО "Большая Охта" Манефе Королевой, которой отказали в регистрации из-за ошибки в одной из справок. Представительница Центра управления регионом озвучила этот вопрос так: "Поступили вопросы по поводу того, что некоторым кандидатам отказывают в участии в муниципальных выборах".

Как-то углубляться в детали выборного законодательства Пиотровский не стал, добавив, что в Смольном следят за ходом кампании, но полномочий как-то влиять на электоральный процесс у администрации города нет.

Через год после создания управления внутренней политики, работу которого курирует Пиотровский, на городском телеканале решили выяснить, чем же занимается новое ведомство.

- Это колоссальный вопрос с точки зрения ширины его ответов. По этому поводу можно рассуждать довольно долго. Мы сегодня говорим об обратной связи, о взаимодействии жителей с органами власти. Сегодня я бы хотел обратить внимание именно на эту часть нашей внутриполитической работы, потому что вопросы обратной связи, реакции, запросы жителей являются важнейшей частью внутренней политики. Безусловно, это и взаимодействие с федеральными органами власти, взаимодействие с депутатским корпусом, Законодательным собранием, Государственной думой. Это и социологические исследования, чтобы понимать, какие настроения на сегодняшний день существуют в обществе, понимание общественно-политической ситуации в регионе для того, чтобы доводить те настроения, те процессы, что происходят в обществе, до губернатора, - рассказал Пиотровский.

Следующая "прямая линия" пройдет через неделю, вечером 25 июля. Кто именно будет отвечать на вопросы горожан - пока не сообщили.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру