Пиотровский стал координировать управление внутренней политики Смольного

Петербургское правительство пополнилось новым структурным подразделением: губернатор Александр Беглов учредил управление внутренней политики. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Координировать работу нового управления будет вице-губернатор Борис Пиотровский.

В среду 14 июня в Петербурге случились и другие назначения. Начальником управления делами администрации губернатора стал бывший глава Горизбиркома Виктор Панкевич. Главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры стал Александр Федотов. Комитет по инвестициям возглавил Иван Складчиков. Комитет по экономической политике возглавил Алексей Зырянов.