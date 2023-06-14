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Новости 9:43

Пиотровский стал координировать управление внутренней политики Смольного

фото ЗакС политика Пиотровский стал координировать управление внутренней политики Смольного

Петербургское правительство пополнилось новым структурным подразделением: губернатор Александр Беглов учредил управление внутренней политики. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Координировать работу нового управления будет вице-губернатор Борис Пиотровский.

В среду 14 июня в Петербурге случились и другие назначения. Начальником управления делами администрации губернатора стал бывший глава Горизбиркома Виктор Панкевич. Главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры стал Александр Федотов. Комитет по инвестициям возглавил Иван Складчиков. Комитет по экономической политике возглавил Алексей Зырянов.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Панкевич Виктор Николаевич
Пиотровский Борис Михайлович 




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