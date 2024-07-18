Борис Пиотровский об отказах кандидатам на выборы: Это нормально

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский считает, что вопросы регистрации кандидатов на выборах не входят в зону ответственности правительства города. Так он прокомментировал многочисленные отказы в регистрации претендентам на места в муниципальных советах 18 июля в рамках "прямой линии".

Сотня вопросов в соцсетях чиновнику накануне "прямой линии" была посвящена отказу депутату Манефе Королевой, которая баллотируется в МО "Большая Охта", однако в эфире городского телеканала эту деталь решили не упоминать.

- Регистрация на выборы не входит в полномочия органов исполнительной власти. Этот вопрос, конечно, нужно задавать Горизбиркому. Мы следим за тем, что происходит, смотрим, как работает Горизбирком и, конечно, естественно есть законодательство, которое строго соблюдается, есть органы, которые следят за соблюдением этого законодательства. Есть различные кандидаты, которые регистрируются - не регистрируются по разным причинам. Это нормальная ситуация, которая происходит всегда. Это нормально, - сказал Пиотровский.

Напомним, 16 июля ТИК №44 отказала в регистрации Королевой из-за отсутствия словосочетания "муниципального совета" в справке о ее депутатском статусе. Королева предполагает, что неизвестные подменили документ, поскольку в ее копии недостающие слова есть. После отказа соратники кандидатки стали отправлять вопросы в соцсети Пиотровскому.

О ситуации с отказом Королевой также высказался кандидат в депутаты Заксобрания Александр Малькевич, который считает, что процесс регистрации претендентов на выборные должности имеет множество избыточных норм.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру