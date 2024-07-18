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Новости 18:50

Малькевич выступил за упрощение процедуры выдвижения в депутаты

фото ЗакС политика Малькевич выступил за упрощение процедуры выдвижения в депутаты

Член Общественной палаты России, медиаменеджер Александр Малькевич считает, что действующее законодательство в части выдвижения кандидатов на выборные должности содержит множество избыточных норм. Об этом он заявил на встрече "Экспертного клуба Петербурга" 18 июля. Отметим, Малькевич сам баллотируется в Заксобрание от "Единой России". 

- Огромное количество избыточных норм, требований, бессмысленных бумажек требуется собирать кандидатам в депутаты. Я об этом говорю открыто. Что касается муниципальной кампании, не мне вам говорить, отдельные представители муниципальной власти ведут себя недостойно и позорят город наш, культурную столицу. Какие-то справки неправильного образца выдают. Обо всем этом наслышан я. <...> Надо просто менять систему и все, потому что еще немного и желающих выдвигаться в органы власти не будет,  - сказал Малькевич. 

Говоря про "справки неправильного образца", Малькевич, вероятно, имел в виду отказ в регистрации кандидату от СРЗП Манефе Королевой, которую сняли с выборов из-за отсутствия словосочетания "муниципальный совет" в справке о ее депутатском статусе. 

Напомним, с 6 по 8 сентября в городе пройдет голосование трех уровней. В Петербурге будут выбирать губернатора, депутатов местных советов и депутата Заксобрания по 18-округу. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Малькевич Александр Александрович




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