Малькевич выступил за упрощение процедуры выдвижения в депутаты

Член Общественной палаты России, медиаменеджер Александр Малькевич считает, что действующее законодательство в части выдвижения кандидатов на выборные должности содержит множество избыточных норм. Об этом он заявил на встрече "Экспертного клуба Петербурга" 18 июля. Отметим, Малькевич сам баллотируется в Заксобрание от "Единой России".

- Огромное количество избыточных норм, требований, бессмысленных бумажек требуется собирать кандидатам в депутаты. Я об этом говорю открыто. Что касается муниципальной кампании, не мне вам говорить, отдельные представители муниципальной власти ведут себя недостойно и позорят город наш, культурную столицу. Какие-то справки неправильного образца выдают. Обо всем этом наслышан я. <...> Надо просто менять систему и все, потому что еще немного и желающих выдвигаться в органы власти не будет, - сказал Малькевич.

Говоря про "справки неправильного образца", Малькевич, вероятно, имел в виду отказ в регистрации кандидату от СРЗП Манефе Королевой, которую сняли с выборов из-за отсутствия словосочетания "муниципальный совет" в справке о ее депутатском статусе.

Напомним, с 6 по 8 сентября в городе пройдет голосование трех уровней. В Петербурге будут выбирать губернатора, депутатов местных советов и депутата Заксобрания по 18-округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру