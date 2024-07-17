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Новости 16:14

Борису Пиотровскому прислали сотню вопросов о недопуске Манефы Королевой на выборы

фото ЗакС политика Борису Пиотровскому прислали сотню вопросов о недопуске Манефы Королевой на выборы

Десятки петербуржцев начали оставлять вопросы об отказе в регистрации на выборы в МО "Большая Охта" кандидатки Манефы Королевой в соцсетях Смольного и вице-губернатора Бориса Пиотровского, который курирует управление внутренней политики администрации губернатора. В четверг, 18 июля Пиотровский должен провести "прямую линию", где будет отвечать на вопросы горожан. 

Большинство вопросов о Королевой публикуют в комментариях паблика Центра управления регионом (ЦУР). На момент публикации материала на странице более ста сообщений, большинство из которых посвящены регистрации кандидатки. Также похожие посты пользователи оставили в комментариях на личной странице Пиотровского "ВКонтакте". Там их меньше - около 30. 

Королева - не единственная участница сентябрьских выборов, которая упоминается в комментариях. Также там интересуются причиной отказа депутату "Малой Охты" Павлу Журавлеву. Примерно в 15:00 в комментариях отметился бывший глава МО "Большая Охта" Николай Паялин. 

"Почему меня не допустили?", - лаконично написал муниципал. 

Напомним, Королеву и Паялина не допустили к выборам 16 июля. Отказ Королевой обосновали тем, что в справке о ее депутатском статусе отсутствует словосочетание "муниципальный совет", хотя она уверена, что в ее документах это строчка была. Паялина не допустили до выборов из-за того, что он собирал подписи в поддержку своего выдвижения, будучи главой организации. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Журавлев Павел Юрьевич
Королева Манефа Валерьевна 
Паялин Николай Львович
Пиотровский Борис Михайлович 




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