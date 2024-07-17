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Муниципал 13:04

Экс-главе МО "Большая Охта" отказали в регистрации на выборы

фото ЗакС политика Экс-главе МО "Большая Охта" отказали в регистрации на выборы

ТИК № 44 отказала в регистрации кандидатом на муниципальные выборы бывшему главе МО "Большая Охта" Николаю Паялину, рассказал депутат в беседе с ЗАКС.Ру. Заседание комиссии состоялось вечером 16 июля.

По словам муниципала, вынесенное решение связано с тем, что он самостоятельно собирал подписи, будучи при этом главой некоммерческой организации. Сам он хочет дождаться мотивировочной части и изучить ее прежде, чем предпринимать какие-либо действия либо же отказываться от них.

— Меня сняли за то, что я являюсь исполнительным органом, то есть руководителем некоммерческой организации, сам на себя являлся сборщиком подписей. Комиссия считает, что это незаконно. Но я еще не получил окончательного решения комиссии, мы не уверены, что они правы, — заявил Паялин в беседе с ЗАКС.Ру.

Помимо Паялина, на прошедшем заседании теризбирком не допустил до избирательной кампании действующих депутатов "Большой Охты" Манефу Королёву и Алексея Глухарева, а заодно главу местной администрации муниципалитета Анастасию Фрегатову. Отказ Королёвой мотивировали неточной формулировкой в справке о статусе депутата, которую она предоставила в ТИК.

Паялин возглавлял "Большую Охту" с сентября 2019 года по октябрь 2022 года. Тогда его место заняла избранная на довыборах в совет экс-депутат Заксобрания Мария Щербакова.

Муниципальные выборы в Петербурге назначены на 8 сентября, голосование по ним продлится в течение трех дней. Из 111 муниципалитетов города кампания не затронет только МО "Автово", где действующий совет был избран на пятилетний срок в 2021 году.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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МО Большая Охта
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Глухарев Алексей Андреевич
Пока еще нет голосов...
Королева Манефа Валерьевна
Пока еще нет голосов...
Паялин Николай Львович
Упоминаемые персоны
Глухарев Алексей Андреевич
Королева Манефа Валерьевна 
Паялин Николай Львович
Фрегатова Анастасия Александровна 




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