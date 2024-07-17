Экс-главе МО "Большая Охта" отказали в регистрации на выборы

ТИК № 44 отказала в регистрации кандидатом на муниципальные выборы бывшему главе МО "Большая Охта" Николаю Паялину, рассказал депутат в беседе с ЗАКС.Ру. Заседание комиссии состоялось вечером 16 июля.

По словам муниципала, вынесенное решение связано с тем, что он самостоятельно собирал подписи, будучи при этом главой некоммерческой организации. Сам он хочет дождаться мотивировочной части и изучить ее прежде, чем предпринимать какие-либо действия либо же отказываться от них.

— Меня сняли за то, что я являюсь исполнительным органом, то есть руководителем некоммерческой организации, сам на себя являлся сборщиком подписей. Комиссия считает, что это незаконно. Но я еще не получил окончательного решения комиссии, мы не уверены, что они правы, — заявил Паялин в беседе с ЗАКС.Ру.

Помимо Паялина, на прошедшем заседании теризбирком не допустил до избирательной кампании действующих депутатов "Большой Охты" Манефу Королёву и Алексея Глухарева, а заодно главу местной администрации муниципалитета Анастасию Фрегатову. Отказ Королёвой мотивировали неточной формулировкой в справке о статусе депутата, которую она предоставила в ТИК.

Паялин возглавлял "Большую Охту" с сентября 2019 года по октябрь 2022 года. Тогда его место заняла избранная на довыборах в совет экс-депутат Заксобрания Мария Щербакова.

Муниципальные выборы в Петербурге назначены на 8 сентября, голосование по ним продлится в течение трех дней. Из 111 муниципалитетов города кампания не затронет только МО "Автово", где действующий совет был избран на пятилетний срок в 2021 году.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру