Щербакова возглавила МО "Большая Охта"

Глава муниципалитета "Большая Охта" Николай Паялин сложил полномочия. Местный совет одобрил его заявление на заседании 6 октября, сообщила ЗАКС.Ру мундеп Манефа Королева.

По словам Королевой, ее коллега объяснил, что уходит "по личному желанию". Оперативно дозвониться до самого Паялина ЗАКС.Ру не удалось.

На том же заседании внепланово рассмотрели вопрос о выборах нового главы. Им стала бывший депутат ЗакСа и экс-глава Центрального района Петербурга Мария Щербакова ("Единая Россия"). Ее кандидатуру одобрили семь депутатов. У второй претендентки, самовыдвиженки Яны Козинец - только один голос.

Паялина выбрали заместителем Щербаковой. За него проголосовали семь мундепов.

На том же заседании утвердили новую главу местной администрации "Большой Охты". Эту должность заняла Анастасия Фрегатова, ранее уже возглавлявшая администрацию "Большой Охты" и служившая депутатом местного совета.

Отметим, что Фрегатову в "Большой Охте" называют гражданской женой Паялина, а Щербакову - их близкой подругой. В местный совет экс-депутат ЗакСа избралась на довыборах 11 сентября. В ночь подведения итогов голосования в официальной группе муниципалитета Паялин разместил фото Щербаковой с подписью: "Мы победили. Всем спасибо".

Щербакова была депутатом ЗакСа в 2016-2021-х годах. До того занимала пост главы Центрального района. В разное время она была председателем жилищного комитета, администраций Фрунзенского и Красногвардейского районов. На территории последнего находится МО "Большая Охта".