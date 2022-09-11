Муниципалитет "Большая Охта" поздравил Щербакову с победой

Экс-глава Центрального и Красногвардейского районов Петербурга и бывший депутат ЗакСа Мария Щербакова стала депутатом МО "Большая Охта". Поздно вечером 11 сентября стали известны результаты голосования на обоих участках, где проходили местные довыборы.

На выборах Щербакова представляла "Единую Россию". На участке № 925 за нее проголосовали 205 избирателей, на участке № 296 – 213. Все три ее соперника в сумме получили 216 голосов.

Поздравление Щербаковой с победой уже появилось в официальной группе муниципалитета "ВКонтакте". Глава "Большой Охты" Николай Паялин запостил фотографию своей новой коллеги и написал: "Мы победили. Всем спасибо".

Щербакова была депутатом ЗакСа в 2016-2021 годах. До того занимала пост главы Центрального района. В разное время она была председателем жилищного комитета, администраций Фрунзенского и Красногвардейского районов. На территории последнего находится МО "Большая Охта". В муниципальном совете она займет место сложившей полномочия Анастасии Фрегатовой.