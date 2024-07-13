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Новости 11:17

Вице-губернатор Пиотровский проведет прямую линию с петербуржцами

фото ЗакС политика Вице-губернатор Пиотровский проведет прямую линию с петербуржцами

Следующую прямую линию с петербуржцами из официальных представителей Смольного проведет вице-губернатор Борис Пиотровский, курирующий культуру, СМИ, спорт и туризм.

Разговор в прямом эфире состоится в четверг 18 июля в 20 часов. Об этом накануне вечером в своем Telegram-канале проинформировал общественность глава города Александр Беглов.

Интересующимся предлагают задать вопросы заранее, написав Пиотровскому "ВКонтакте" или позвонив по городскому номеру 246-79-49. Виртуальная встреча с петербуржцами будет транслироваться онлайн в группе петербургского правительства, а также на телеканале "Санкт-Петербург".

Предыдущее подобное мероприятие провел вице-губернатор Владимир Княгинин.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Княгинин Владимир Николаевич
Пиотровский Борис Михайлович 




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