"Волна прилива подняла все лодки": О чем говорил вице-губернатор Княгинин на прямой линии

В Петербурге ощущается потребность в педагогах, количество бюджетных мест в вузах растет, а планы строительства кампусов вносят коррективы в проектировку метрополитена, сообщил вице-губернатор Владимир Княгинин в ходе прямой линии вечером 11 июля. В городском правительстве чиновник курирует работу комитета по науке и высшей школе, комитета по труду и занятости населения, а также комитета по делам Арктики. С учетом продолжающейся кампании по поступлению в учебные заведения темой мероприятия обозначили вопросы науки и высшего образования в Петербурге.

Наблюдать за прямой линией можно было в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе городского правительства во "ВКонтакте". Она стала первой за последние 8,5 месяцев. В предыдущий раз на вопросы горожан отвечал Евгений Разумишкин, ответственный за вопросы благоустройства, ЖКХ и охраны памятников. Это произошло в конце октября 2023 года.

Свое выступление Княгинин начал с рассуждений о том, как проекты университетских кампусов влияют на жизнь города. В частности, он упомянул принятое решение по развитию кампуса СПбГУ на юге Петербурга.

— Для города этот вопрос важен не только из-за того, что университет получит свою новую площадку и пространство для развития. Под это президент Российской Федерации поддержал проекты развития нашего метрополитена, от этого зависит развитие Высокоскоростной [железнодорожной] магистрали — потому что он влияет. Этот кампус влияет на то, как будет сконфигурирована высокоскоростная магистраль Санкт-Петербург — Москва, — отметил вице-губернатор.

После вступительного слова участники приступили к ответам на вопросы от горожан. Их принимали заранее по телефону и на личной странице Княгинина во "ВКонтакте". Судя по обращениям, петербуржцев волнуют вопросы получения второго образования и трудоустройства, меры поддержки научных работников, нехватка молодых преподавателей в вузах и ряд других проблем, вплоть до развития сотрудничества со странами Азии.

Одна из пользовательниц "ВКонтакте" пожаловалась на нехватку бюджетных мест в вузах. По ее мнению, это связано с увеличением количества льготников при поступлении, из-за которых для обычных абитуриентов остается меньше мест. В связи с этим петербурженка призвала либо ограничивать долю льготников, либо добавлять новые места для поступающих.

— У нас сейчас 31 500 мест в контрольных цифрах приема. Это почти на 1 800 мест больше, чем в прошлом году, — парировал Княгинин. — Ежегодно количество мест приема в вузах Санкт-Петербурга увеличивается. И пока, честно скажем, мы не видим каких-то угроз такому динамическому развитию. До тех пор, пока вузы способны принимать новых абитуриентов, число абитуриентов будет расти.

При этом в Петербурге растет прием в колледжи, в этом году там насчитывается 27 000 вакантных мест. По утверждению Княгинина, 60 % петербургских девятиклассников говорят о планах поступать именно в средние специальные учебные заведения. Еще несколько лет назад подобной ситуации не наблюдалось, высказался он.

Старшеклассник поинтересовался у вице-губернатора, какие специалисты сейчас наиболее востребованы в Петербурге. Свой интерес он мотивировал необходимостью поступления в вуз в следующем году. Княгинин в ответ поведал, что в городском хозяйстве сейчас занято около 300 тысяч человек. В целом, по его оценке, существует потребность в инженерах, технологах, энергетиках, а также во врачах и педагогах. Кроме того существует проблема нехватки рабочих кадров, следует из слов чиновника.

К теме нехватки учителей Княгинин возвратился спустя полчаса, отвечая на вопрос студента — будущего педагога — о трудоустройстве. Вице-губернатор сообщил, что по окончании вуза тот может обратиться в центры занятости или же в районные отделы образования. "Конечно, поскольку мы вводим десятки новых школ сейчас, потребность в педагогах ключевая", — присовокупил он.

Сразу два вопроса поступили от женщин в декретном отпуске. Первая петербурженка интересовалась условиями прохождения переквалификации во время ухода за ребенком. Вторая пожаловалась на невозможность получить профессиональную подготовку на водителя категории B (легковые автомобили) от петербургской службы занятости. При этом, по ее словам, в других регионах подобную подготовку проводят.

Княгинин ответил, что матери в декрете или в отпуске по уходу за ребенком располагают правом на бесплатное обучение. Он рекомендовал обратиться в районное агентство занятости, где специалисты должны будут помочь с подбором курса обучения. Из ответа на второй вопрос следовало, что перечень профессий для подготовки формируется с учетом потребностей города в специалистах.

— Возможно, что категория B не попадает в востребованные или актуальные сейчас для рынка труда направления подготовки. Но я твердо знаю, что и по C, и по D, и по E [соответственно, грузовики, автобусы и прицепы] у нас большая потребность и есть возможность пройти подготовку на эту категорию, — заверил Княгинин.

Часть вопросов явно выходила за рамки компетенции чиновника. Так, у него интересовались возможностью отмены Единого государственного экзамена и возвращением заочной аспирантуры. Отвечая на первый вопрос, Княгинин описал положительные стороны ЕГЭ, но при этом сослался на возможность его корректировки. Во втором случае он указал на существование возможности у желающих "прикрепиться к тому или иному научному руководителю" и защитить диссертацию, тем самым получив ученую степень.

Завершил прямую линию вице-губернатор рассуждениями об уровне зарплат в Петербурге. Чиновник уточнил, что по службе должен следить за выполнением соответствующих показателей в городе. По собственному признанию, его "страшно радует" увеличение доходов петербуржцев. Последнее, по его словам, наблюдается и среди преподавательского состава вузов, среди педагогов и врачей.

— Они же [зарплаты бюджетников] привязаны к средней по региону. И здесь могу сказать, что драйв определяется не нами, драйв определяется той ситуацией, в которой находится страна. Что вдруг волна прилива подняла все лодки, — на лирический лад описал повышение доходов Княгинин.

Он отметил, что рост зарплат "тоже создает нам проблемы", но при этом "проблемы развития должны решаться за счет развития". Уточнять, что именно имеется в виду, он не стал.

Прямые линии с вице-губернаторами планируют проводить в Петербурге каждую неделю по четвергам. Кто придет в студию следующим, пока неизвестно.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)