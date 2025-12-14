Беглов поздравил петербуржцев с Ханукой

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с первым днем еврейского праздника Хануки. Обращение главы Северной столицы опубликовала пресс-служба Смольного 14 декабря.

"Ханука — добрый и светлый праздник — символ высоких духовных и нравственных ценностей. Санкт‑Петербург с самого основания был многонациональным и многоконфессиональным городом. Пусть свет ханукальных свечей наполнит сердца радостью и уверенностью в победе добра! Желаю всем здоровья, благополучия, успехов во всем", – говорится в обращении.

В своем поздравлении губернатор также напомнил о победе над эллинистическом царством Селевкидов и освобождении Иерусалима в 164 году до нашей эры.

Ханука продолжается восемь дней. В 2025 году ее отмечают с 14 по 22 декабря. Традиционно в первый день Хануки люди, исповедующие иудаизм, зажигают восемь свечей на специальном ханукальном подсвечнике. Каждый последующий день количество зажженных свечей сокращают на одну.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру