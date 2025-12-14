Пенсионерка отдала мошенникам 14 млн рублей под под предлогом замены домофона

В Петербурге 61-летняя жительница Приморского района передала мошенникам 14,3 млн рублей. Злоумышленники почти три месяца общались с пенсионеркой, представляясь сотрудниками различных организаций. Они рассказывали о необходимости замены домофона. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Пострадавшая получала звонки от неизвестных с 18 августа по 26 ноября. Они убедили пенсионерку в разные дни обналичить крупную сумму денег и передать их курьеру. Всего мошенники получили от нее 14 443 000 рублей. Петербурженка обратилась в полицию лишь 13 декабря. Сотрудники полиции занялись поиском причастных.

Получили ли мошенники в этом случае доступ к аккаунту пострадавшей к Госуслугам – не уточняется. Ранее в МВД рассказывали, что злоумышленники звонят горожанам с предупреждением о замене дверей в подъезде и обновлении ключа для входа. Для привязки ключа мошенники просят назвать код из СМС, после чего получают доступ к данным.

Несколькими днями ранее в Законодательном собрании Петербурга депутаты рассматривали проект закона о предоставлении грантов организациям, которые занимаются повышением уровня финансовой грамотности. В парламенте полагают, что такая мера в частности сможет навредить планам телефонных мошенников.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру