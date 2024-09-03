Бастрыкин запросил доклад о ситуации с ржавой водой в Ломоносове

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки о нарушении прав жителей Петербурга, сообщили 3 августа в пресс-службе ведомства. По информации ведомства, в некоторых домах Ломоносова несколько месяцев идет ржавая вода.

Как уточнили в пресс-службе со ссылкой на СМИ, в жилых домах, детских садах и школах Ломоносова уже несколько месяцев идет ржавая вода. В связи с этим была организована доследственная проверка по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

Напомним, в феврале жители Ломоносова жаловались, что вода из крана пахнет хлоркой. Роспотребнадзор установил превышение предельной концентрации. В апреле "Водоканал" наказал своих сотрудников, которые допустили это нарушение.

Фото: пресс-служба СК РФ