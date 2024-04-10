Водоканал наказал сотрудников за превышение уровня хлора в сетях Ломоносова

Сотрудники Водоканала привлечены к дисциплинарной ответственности из-за февральской ситуации с превышением уровня хлора в воде, поступавшей жителям Ломоносова, сообщила 10 апреля глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова. Информацию об этом она почерпнула из официального ответа предприятия на свой запрос, поданный в связи с происшествием.

О том, что из кранов течет вода с запахом хлорки, жители Ломоносова стали жаловаться 15 февраля. Проверка Роспотребнадзора показала превышение предельной концентрации хлора. Разрешение пользоваться водопроводной водой поступило спустя несколько дней.

В полученном Тихоновой ответе говорится, что причиной происшествия послужило нарушение инструкций персоналом водопроводной станции "Гантуловская гора". После этого Водоканал организовал круглосуточную промывку водопровода, использованная влага поступала в канализацию и в дальнейшем подверглась очистке.

Работы по промывке изменили гидравлический режим работы сетей, что повлекло рост технологических нарушений на сетях в Ломоносове в феврале. К настоящему времени все неисправности устранены, говорится в ответе Водоканала на запрос Тихоновой.

"По итогам проведенного ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" расследования, персонал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", нарушивший требования производственных инструкций, привлечен к дисциплинарной ответственности", — сообщается в тексте, опубликованном Тихоновой в своем Telegram-канале.

В Водоканале уточнили, что сделали перерасчет потребителям в зоне происшествия. Изменения отражены в квитанциях за февраль.

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