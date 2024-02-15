Роспотребнадзор зафиксировал превышение хлора в воде из-под крана в Ломоносове

Петербургский Роспотребнадзор проверил холодную воду, которая поступает в дома в Ломоносове, об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее жильцы домов в Ломоносове жаловались на сильный запах хлорки от воды из-под крана. Специалисты Роспотребнадзора проверили воду и оказалось, что в воде действительно есть превышение предельно допустимого содержание хлора.

В Роспотребнадзоре рекомендовали воду из-под крана не употреблять в быту, а также в качестве питьевой до получения результатов о соответствии гигиеническим нормам.

Также ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" получил предписание, согласно которому предприятие должно обеспечить подвоз качественной питьевой воды для жителей Ломоносова.

Фото: pixabay