Роспотребнадзор разрешил пользоваться водой из-под крана в Ломоносове

Роспотребнадзор вновь проверил воду из-под крана в 57 жилых домах и 29 социальных учреждениях города Ломоносова, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе петербургского управления ведомства.

Результаты проводились ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области". Теперь в домах, где ранее вода сильно пахла хлоркой, не зафиксировано превышений предельно-допустимых концентраций по всем показателям.

Несмотря на то, что вода годна к использованию, пока что ситуация все равно останется на контроле у Роспотребнадзора.

Напомним, что в четверг, 15 февраля, в Ломоносове жители более десятка домов заметили сильный запах хлорки от холодной воды. Тогда в Роспотребнадзоре рекомендовали воду из-под крана не употреблять в быту, а также в качестве питьевой, до получения результатов о соответствии гигиеническим нормам.

В пятницу, 16 февраля, отобранные пробы воды в Ломоносове показали улучшение ее качества.

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