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Новости 18:59

Роспотребнадзор сообщил об улучшении качества водопроводной воды в Ломоносове

фото ЗакС политика Роспотребнадзор сообщил об улучшении качества водопроводной воды в Ломоносове

Отобранные пробы воды в Ломоносове показали улучшение ее качества, следует из сообщения регионального управления Роспотребнадзора, опубликованного вечером 16 февраля. Превышения допустимой концентрации хлора в ходе лабораторных исследований выявлено не было.

"Согласно полученным результатам исследований превышений предельно-допустимых концентраций по содержанию в воде на выходе с водопроводных станций остаточного хлора не установлено", — рассказали в Роспотребнадзоре.

Исследованию подверглись как водопроводная вода, так и та, которую подводил в цистернах петербургский Водоканал. В последней специалисты также не обнаружили превышения предельно-допустимых концентраций в санитарно-химических показателях.

После промывки Водоканалом магистральных сетей водоснабжения и водомерных узлов Роспотребнадзор вновь отбирает пробы воды, рассказали в ведомстве. О результатах исследований пообещали сообщить отдельно.

О проблемах с поступающей в дома в Ломоносове водой стало известно днем ранее. Местные жители жаловались на сильный запах хлорки.

Фото: pixabay


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