Дмитрий Медведев осмотрел российско-финскую границу в Ленинградской области

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 сентября посетил Ленинградскую область. Экс-президент осмотрел российско-финскую границу в Светогорске. Вместе с ним одну из пограничных застав посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.

- Мы в любом случае будем готовиться к тому, что изменилось. И в наших отношениях тоже, потому что мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Северо-Атлантического альянса. Это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов, - заявил Медведев во время беседы с журналистами.

Во время брифинга у границы он назвал "ересью" и чушью" инициативы западных стран по предоставлению гарантий безопасности Украине. Также в описании действий европейских стран Медведев использовал англоязычные эпитеты.

Также Медведев провел совещание с представителями силовых ведомств и главами регионов СЗФО в Главном штабе Ленинградского военного округа. Разговор был посвящен безопасности регионов СЗФО. В частности, Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты государственной границы и разместить фортификационные сооружения.

Константин Леньков / Фото: Александр Дрозденко