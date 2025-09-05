ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 5 сентября 2025, 18:54

Дмитрий Медведев осмотрел российско-финскую границу в Ленинградской области

фото ЗакС политика Дмитрий Медведев осмотрел российско-финскую границу в Ленинградской области

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 сентября посетил Ленинградскую область. Экс-президент осмотрел российско-финскую границу в Светогорске. Вместе с ним одну из пограничных застав посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан. 

- Мы в любом случае будем готовиться к тому, что изменилось. И в наших отношениях тоже, потому что мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Северо-Атлантического альянса. Это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов, - заявил Медведев во время беседы с журналистами. 

Во время брифинга у границы он назвал "ересью" и чушью" инициативы западных стран по предоставлению гарантий безопасности Украине. Также в описании действий европейских стран Медведев использовал англоязычные эпитеты.

Также Медведев провел совещание с представителями силовых ведомств и главами регионов СЗФО в Главном штабе Ленинградского военного округа. Разговор был посвящен безопасности регионов СЗФО. В частности, Медведев заявил о необходимости повысить надежность защиты государственной границы и разместить фортификационные сооружения. 

Константин Леньков / Фото: Александр Дрозденко


