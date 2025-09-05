Москаленко: АИП в Петербурге исполнена наполовину

Адресная инвестиционная программа в Петербурге исполнена на 49,3 %, сообщил 5 сентября вице-губернатор Валерий Москаленко в своем Telegram-канале. В абсолютных цифрах за восемь месяцев 2025 года программу исполнили на 114,3 млрд рублей.

По сообщению вице-губернатора, показатели исполнения АИП в нынешнем году на 26,3 млрд рублей превосходят результаты, достигнутые годом ранее. По состоянию на конец августа 2024 года исполнение АИП составило 88 млрд рублей, или же 40,5 % от плана, отметил он.

В числе уже введенных объектов Москаленко назвал школы, детские сады и два колледжа, поликлинику, школу искусств, спальный корпус школы-интерната "Олимпийский резерв", дороги в Приморском и Московском районах, а заодно три объекта коммунального хозяйства.

Также он упомянул Центр современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове. Как сообщалось ранее, открытие центра состоится в рамках Международного форума объединенных культур 11 сентября. Для широкой публики здание станет доступно на следующий день.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру