Центр имени Курёхина откроется после реконструкции 11 сентября

В рамках Международного форума объединенных культур пройдёт открытие Центра современного искусства имени Сергея Курехина после 9-летней реконструкции, сообщила 1 сентября "Фонтанка.ру". Дата открытия назначена на 11 сентября.

Для широкой публики Центр станет доступен 12 сентября. Новое здание представляет собой многофункциональный комплекс с концертным и театральным залами, выставочными пространствами, медиатекой, кафе и студией звукозаписи и телевидения. В Центре будут работать две постоянные выставки — посвященные творчеству самого Курёхина и музыкантам-современникам.

Центр имени Курёхина возвели на месте бывшего кинотеатра "Прибой" на Васильевском острове, построенного в 1966 году. Реконструкция здания началась в 2016 году. Отметим, что на сайте Центра говорится, что завершение реконструкции ожидалось в 2024 году.

В итоге строительство Центра современного искусства имени Сергея Курёхина завершилось в феврале 2025 года. До этого, летом 2024 года, губернатор Петербурга Александр Беглов посещал строящееся здание.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного