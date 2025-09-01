Собчак опровергла, что в ее ресторане задержали людей с наркотиками

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем telegram-канале 1 сентября, что обыски на борту парусника "Летучий Голландец" прошли не в ее ресторане Veter. По словам Собчак, следственные действия состоялись в банкетном зале рядом с принадлежащим ей заведением.

"По обыскам рядом с моим рестораном "Ветер" — друзья, обыски прошли именно РЯДОМ с моим рестораном. В банкетном зале комплекса "Летучий голландец" (расположенном, как и "Ветер", на одноименном корабле), к которому отношения я не имею", - говорится в публикации журналистки.

Она добавила, что в заведении проходило закрытое мероприятие, на котором присутствовали люди, находящиеся в оперативной разработке. При этом она подчеркнула, что эти события не имеют никакого отношений ни к ней, ни к ее ресторану Veter. Отметим, что на оперативной съемке МВД неоднократно показывали вывеску именно ее ресторана.

Напомним, ранее петербургская полиция сообщила о проведении обысков на борту корабля "Летучий Голландец" вечером 31 августа. До этого в ведомство поступила информация о закрытом мероприятии, которое могло сопровождаться употреблением запрещенных веществ. В результате были возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК) в отношении трех посетителей заведения. В отношении еще двух участников мероприятия были составлены протоколы о потреблении наркотических средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП).

фото: ЗАКС.Ру