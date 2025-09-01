В Петербурге полиция прервала вечеринку с наркотиками в ресторане Ксении Собчак

Сотрудники полиции в последний день лета, 31 августа пришли в ресторан Veter на борту парусника "Летучий Голландец", пришвартованного на Мытнинской набережной. Силовики получили информацию о закрытом мероприятии, которое могло сопровождаться употреблением запрещенных веществ.

"В самый разгар вечеринки двери банкетного зала распахнулись: в помещение вошли оперативники, кинологи и сотрудники Специального полка полиции ГУ МВД России. На улице собравшихся ожидал передвижной пункт медицинского освидетельствования", - сообщили в пресс-службе петербургского Главка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция зафиксировала попытку избавиться от пакетиков с запрещенным веществом 60-летней женщины и 59-летнего мужчины. Также сверток с веществом растительного происхождения оказался в носке у 22-летнего петербуржца. Он тоже пытался избавиться от него, но не успел. Еще полицейские нашли две капсулы, пакетик и некий флакон, в которых может быть наркотическое вещество, в туалете и вестибюле ресторана. Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК).

Всех гостей проверили на признаки наркотического опьянения в мобильном пункте. Измененное сознание зафиксировали только у двух: 28-летнего мужчины и 30-летней женщины. На них составили протоколы о потреблении наркотических средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП).

Ресторан Veter — первый ресторан журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Петербурге. Это ее совместный проект с ресторатором Антоном Пинским.

Константин Леньков / Фото ГУ МВД по Петербургу и ЛО