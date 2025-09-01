На ремонт крыш в 2025 году в Петербурге выделили более 6 млрд рублей

В 2025 году в Петербурге на капитальный ремонт крыш выделили почти 6,1 млрд рублей, из которых 358,5 млн рублей поступили из городского бюджета, сообщил 1 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на жилищный комитет города. Основным источником финансирования являются взносы собственников, формируемые в Фонде капитального ремонта.

Как подчеркнули в ведомстве, в 2025 году выделили на 18% больше средств на эти нужды, чем в 2024. Тогда на ремонт крыш отвели около 5 млрд рублей, в том числе 339,9 млн — из городского бюджета.

Основным источником финансирования выступает Фонд капремонта, а дополнительные внебюджетные источники не предусмотрены. При этом включение объектов в программу капремонта зависит от количества средств на счетах регионального оператора, размера взносов, предложений администраций районов и сроков, которые устанавливает программа.

Напомним, в июне 2025 года правительство Петербурга объявило конкурс на ремонт и реставрацию крыши главного корпуса Смольного за общую сумму в размере 321,2 млн рублей. Позднее администрация города также нашла подрядчика, который должен будет осуществлять технический надзор за работами, — на это Смольный выделил 1,4 млн рублей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру