Июльские закупки Смольного: Спецодежда, холодильник и надзор за ремонтом крыши

В июле администрация губернатора объявила на портале госзакупок 19 конкурсов на общую сумму 6,8 млн рублей. Из них только у двух закупок стоимость перевалила за 1 млн рублей. Чиновники нуждались, среди прочего, в спецодежде, холодильнике и в услуге по надзору за ремонтом и реставрацией крыши главного корпуса Смольного.

Именно технический надзор за работами на крыше Смольного и стал самой заметной закупкой июля. Первоначально подрядчику были готовы заплатить до 2,7 млн рублей, однако по итогам прошедшего конкурса сумма уменьшилась до 1,4 млн рублей. За эти деньги исполнитель контракта должен будет следить за соответствием работ имеющейся проектно-сметной документации, контролировать сроки выполнения работ и устранение дефектов, а также нести иные обязанности.

Сама закупка непосредственно связана с контрактом на ремонт и реставрацию крыши, подписанным ранее с реставрационной мастерской "Наследие". Сумма контракта составила 321,2 млн рублей, что в точности соответствует начальной цене объявленной в июне закупки. Работы должны будут продолжаться в течение 15 месяцев.

Еще не более 1,6 млн рублей Смольный готов потратить на приобретение различной спецодежды. Это куртки, брюки и полукомбинезоны для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий, женские рабочие костюмы, различная одежда для защиты от холодов, форма для охранников и сигнальные жилеты. Заказчик уточняет, что не имеет возможности заранее определить объем поставок, так что заявленная сумма носит довольно умозрительный характер. При этом для каждого наименования установлена своя стоимость. В целом при покупке по одному комплекту каждого наименования поставщик получил бы 93,8 тысячи рублей.

Заметим, что отдельно объявлен конкурс на поставку мужской и женской специальной обуви: женских сандалий, мужских неутепленных полуботинок, утепленных ботинок и сапог. Как и в случае с одеждой, сходу чиновники не могут спрогнозировать, сколько пар обуви потребуется в течение года. При закупке по одной паре из списка всего Смольному пришлось бы заплатить 35,4 тысячи рублей.

За поставку 1,5 тысяч упаковок клейких канцелярских закладок в Смольном согласны отдать 491,4 тысячи рублей, и это третья по величине закупка июля.

Испытывают чиновники потребность в разнообразных насосах, о чем свидетельствует закупка на 311,3 тысячи рублей. За эти деньги заказчик ожидает получить 10 различных циркуляционных насосов, а также два фекальных насоса и два насоса для бассейнов. За поставку 111 сантехнических кранов для труб изначально были готовы заплатить 290,7 тысячи рублей, однако в итоге поставщик получит только 118 тысяч.

Еще на 244,8 тысячи объявили закупку 10 дверных блоков из дерева. Речь идет о глухих межкомнатных дверях с отделкой шпоном под натуральный дуб, выполненных из массива древесины хвойных пород. Кроме того, уже состоялся конкурс на поставку 40 ручек для металлических дверей и 25 замков для дверей. Поставщик получит за них 52,5 тысячи рублей, при том что изначальная стоимость закупки равнялась 100,9 тысячам рублей.

Кроме того, в течение месяца администрация губернатора объявила две закупки различной бытовой техники. Самой дорогой из них оказалась закупка холодильника за максимальную цену в размере 150 тысяч рублей. За эти деньги покупатель ожидает получить один холодильник объемом от 300 до 400 литров. Устройство должно быть оборудовано инвенторным компрессором и генератором льда, а также располагать дисплеем.

Вторая закупка касалась приобретения 10 электрочайников и пяти микроволновых печей. На эти цели изначально заложили 58,9 тысячи рублей. Победитель прошедшего конкурса согласился поставить товары за 39,5 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру