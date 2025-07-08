Июньские закупки Смольного: Часы, награды и реставрация крыши главного корпуса

В прошедшем июне администрация губернатора разместила на портале госзакупок 33 заявки на общую сумму 341,4 млн рублей. Это заметно превышает совокупную стоимость 32 майских закупок: за месяц до этого их общая сумма составила только 7,3 млн рублей. Разница, впрочем, во многом объясняется величиной одной-единственной закупки, без которой разрыв бы оказался заметно меньшим.

Речь идет о конкурсе на ремонт и реставрацию крыши главного корпуса Смольного за общую сумму в размере 321,2 млн рублей. За эти деньги подрядчику предстоит обустроить временную кровлю, разобрать деревянные конструкции слуховых окон, частично разобрать стропила, устроить обрешетку, усилить подстропильные фермы и прогоны, сделать новую кровлю со слуховыми окнами, а также вернуть на место снятую при демонтаже систему греющих кабелей. Работы будут производиться в два этапа в течение 15 месяцев.

Отметим, что подобный конкурс Смольный уже объявлял в минувшем апреле, однако вскоре отменил его. В тот раз максимальная величина закупки была установлена на отметке в 320,5 млн рублей.

Закупку 4 030 наградных комплектов "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга" Смольный первоначально оценил в 8,4 млн рублей. Проведение конкурсных процедур позволило уменьшить стоимость контракта до 797,6 тысячи рублей, то есть в 10,5 раз. В состав комплекта входит памятный знак серебристого цвета с изображением военнослужащего на фоне достопримечательностей Петербурга и буквой "Z" на одной стороне и гербом города на другой. Это не первая такая закупка, в предыдущий раз Смольный приобретал памятные знаки в апреле.

Заметим, что описанное снижение стоимости контракта не выглядит каким-то уникальным. В том же июне администрация объявляла конкурс на обучение своего персонала по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными закупками". Начальная цена была установлена в размере 175 тысяч рублей, а вот итоговая составила только 9,3 тысячи. Таким образом, снижение оказалось 19-кратным.

На подарочные пакеты закладывали 4,9 млн рублей, однако в итоге заплатят 1,5 млн рублей. Продукция должна быть изготовлена из мелованной бумаги с ламинированием внешней стороны белой глянцевой пленкой. На каждом пакете должны быть отпечатаны изображения городского герба и надпись "Администрация Санкт-Петербурга". В целом предусмотрено шесть видов таких изделий, отличающихся своими размерами. Всего поставщику предстоит изготовить 9,5 тысяч пакетов совокупно.

За поставку 250 подарочных мужских наручных часов администрация губернатора заплатит 1,9 млн рублей — столько же, сколько составляла начальная цена закупки. Часы должны быть пыле- и влагостойкими и обладать изображением герба Петербурга на циферблате. Гравировка на задней крышке должна содержать аналогичную символику с присовокупленной надписью "От губернатора Санкт-Петербурга".

Среди завершенных закупок оказалось и проведение мероприятия, устроенного при содействии отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора. Как обычно бывает в таких случаях, в конкурсной документации отсутствует точное название события. В то же время по косвенным данным можно догадаться, что речь идет об историческом форуме "Александровский стяг", который состоялся на прошлой неделе. Изначальная цена закупки составляла 928,7 тысяч рублей, по итогам конкурса ее снизили до 877,7 тысяч. Победителем стало ООО "РБТ Ивент групп", которое ранее удостоилось благодарственного письма от Мемориального музея А. В. Суворова за помощь с проведением форума в 2024 году. Копия документа опубликована на сайте компании.

Согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен был изготовить 100 металлических флеш-карт с гравировкой "Александровский стяг" и три флага, а также предоставить пресс-волл с баннерным полотном. На время проведения форума требовались пять автобусов для перевозки 100 детей с 25 сопровождающими, обеспечение работы ведущих на экскурсии и обеспечить участников обедами. По итогам мероприятия заказчик должен получить фотоотчет.

Поставку канцелярской продукции в виде маркеров, текстовыделителей, шариковых ручек и карандашей первоначально оценили в 628,6 тысяч рублей, однако в итоге поставщик получит только 84,9 тысячи.

Зато конкурс на техническое обслуживание оборудования мини-типографии Смольного состоялся с единственным подрядчиком и итоговая стоимость оказалась до копейки идентична изначальной. Исполнитель работ получит 440,4 тысячи рублей за свои труды, которые будут продолжаться с июля по середину декабря 2025 года.

Моющие и чистящие средства обошлись администрации в 163,2 тысячи рублей при начальной цене в размере 375 тысяч. За эти деньги заказчик получит 452 кг стирального порошка, 900 литров средства для мытья пола, 300 литров средства для посудомоечных машин, а также 96,5 литра средства для мытья стекол, 25 литров моющего средства для туалетов и 264 литра средства для ручного мытья посуды. Поставка мыла и аэрозолей для ароматизации воздуха вышла в 177,8 тысячи рублей, хотя изначально заказчик установил максимальную цену в размере 248,6 тысячи рублей.

Также Смольный заключил контракт на поставку аккумуляторной поломоечной машины производительностью 2 700 квадратных метров в час. Стоимость изделия составила 228,4 тысячи рублей при начальной цене в 366 тысяч. В то же время безуспешно окончилась попытка купить холодильник за 113,5 тысяч рублей, поскольку на конкурс не явился ни один претендент. Объем холодильной камеры устройства заявлен на уровне 260-270 литров, морозильной камеры — от 90 до 100 литров. Среди прочего, холодильник должен быть оборудован дисплеем и обладать генератором льда.

Кроме того, администрация испытывает потребность в станке для изготовления ключей. Заплатить за него готовы до 84,6 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру