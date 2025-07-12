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Муниципал 12 июля 2025, 17:23

На День поселка Металлострой потратят до 2 млн рублей

фото ЗакС политика На День поселка Металлострой потратят до 2 млн рублей

Местная администрация МО "Поселок Металлострой" собирается потратить на празднование дня поселка не больше 2 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 11 июля. Муниципалы запланировали для жителей аттракционы, бесплатное мороженое и блины, а также различные подарки. Мероприятие собираются провести 13 сентября на площади Академика Глухих. 

Из аттракционов муниципалы хотят заказать карусель, батуты и полосу препятствий. С 13:00 до 16:00 на площади будут бесплатно раздавать жителям поселка мороженое и блины со сметаной, сгущенкой или ветчиной и сыром. Также на площадке будут работать художники по аквагриму. 

Еще муниципалитет закупит партию подарков. Среди них палки для скандинавской ходьбы, соляные лампы, пледы, портативный аккумулятор и ежедневник. Также муниципалы закупят три подростковых велосипеда и настольные игры.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что на празднование Дня поселка Репино местные власти потратят 3,5 млн рублей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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