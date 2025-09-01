ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 1 сентября 2025, 19:35

На подготовку к строительству нового участка метро выделили почти 145 млн рублей

фото ЗакС политика На подготовку к строительству нового участка метро выделили почти 145 млн рублей

ООО "МетроПроект", дочерняя компания АО "Метрострой Северной Столицы", объявила конкурс на поиск подрядчика для выполнения инженерных изысканий для строительства участка коричневой линии от станции "Каретная" до станции "Суворовская-1", обратил внимание "Деловой Петербург" 1 сентября. Максимальная цена контракта составляет почти 145 млн рублей.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания для строительства участка от станции "Каретная" до станции "Суворовская-1", включая станцию "Лиговский проспект-2". Кроме того, в состав комплекса входят строительство и ввод в эксплуатацию перегонных тоннелей до "Суворовской-1", а также ее вестибюлей № 1 и № 2, станционных комплексов "Лиговский проспект-2 и "Суворовская-1" и основных конструкций станции "Знаменская" с пересадкой. 

Срок действия договора продлится до конца декабря 2027 года. При этом, судя по графику выполнения инженерных изысканий, они должны быть завершены до конца августа 2026 года.

Напомним, о том, что проектированием Красносельско-Калининской линии метро от "Каретной" до "Суворовской" займется "МетроПроект", стало известно в начале февраля. При этом сама компания была зарегистрирована в конце января. Отметим, что участок до "Суворовской" включен в адресную инвестпрограмму города, его стоимость превышает 100 млрд рублей. Сроками сдачи указан 2030 год. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама