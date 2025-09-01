В Петербурге разработали пособие по работе в сфере такси

Комитет по транспорту Петербурга совместно с ГКУ "Организатор перевозок" разработали методическое пособие для компаний, работающих в сфере такси, сообщила пресс-службу комитета 1 сентября. Руководство было составлено в рамках проекта "Идеальный таксопарк". Оно доступно на сайте комтранса в разделе "Перевозки пассажиров и багажа легковым такси".

Перед разработкой пособия специалисты провели серию консультаций с перевозчиками и отобрали несколько компаний для участия в пилотной программе. Первой организацией, которая согласилась на переход на новую бизнес-модель, стало ООО ТК "Скай".

В результате было создано методическое пособие на основе опыта первого участника проекта. Специалисты выявили главные трудности, с которыми сталкиваются перевозчики, и разработали решение для них.

Новое пособие поможет компаниям правильно оформлять разрешения на перевозку пассажиров и багажа, заменять автомобили между водителями и работать с водителями из других регионов России. Кроме того, документ содержит порядок "пакетной" подачи документов и алгоритм действия как для новых, так и опытных перевозчиков.

Напомним, в конце июля в Петербурге ввели запрет на работу иностранцев в сфере такси по патентам. Его действие продлится как минимум до конца 2025 года. Это решение в Смольном объяснили повышением качества и безопасности услуг в этой сфере, а также созданием дополнительных возможностей для трудоустройства россиян. Позднее похожую меру ввели в отношении сферы доставки.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру