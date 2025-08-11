Беглов подписал постановление о запрете иностранцам работать курьерами

Иностранным гражданам в Петербурге будет запрещено работать курьерами до конца 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного 11 августа. Новый документ расширяет перечень видов деятельности, к которой петербургским работодателям будет запрещено привлекать иностранцев, работающих на основании патента.

Так, существующий перечень пополнили следующие виды деятельности: деятельность курьерская (ОКВЭД 53.20.3), деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта (ОКВЭД 53.20.31), деятельность по доставке еды на дом (ОКВЭД 53.20.32) и деятельность курьерская прочая (ОКВЭД 53.20.39).

В пресс-службе Смольного отметили, запрет направлен на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг, а также на создание новых рабочих мест для россиян, преимущественно для молодежи и студентов. В публикации подчеркивается, что эта мера не повлияет на сферу доставки, так как мигранты представляют собой малую долю занятых в этом секторе. Работодателям будет предоставлен трёхмесячный переходный период для внесения изменений в кадровую политику в соответствии с новыми правилами.

Напомним, в конце июля Беглов также подписал запрет на привлечение иностранных граждан к работе в такси. О планах запретить мигрантами трудиться в этих сферах стало известно в конце мая. Тогда предполагалось, что ограничения вступят в силу с начала июля. Вместо этого в июле был разработан перечень требований к внешнему виду курьеров и список зон, в которых нельзя перемещаться на электросамокатах.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру