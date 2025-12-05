КСП рассказала о нарушениях при расходовании бюджета в Пушкине

Специалисты Контрольно-счетной палаты выявили ряд нарушений при проверке формирования и исполнения бюджета МО "Город Пушкин" за 2023-2024 и первую половину 2025 года, отчет о выполненной работе опубликован на сайте ведомства. По итогам ревизии были выявлены случаи нецелевого и неэффективного расходования средств казны, а также нарушения в сфере госзакупок.

Общие расходы муниципалитета за 2,5 года составили 874 млн рублей. Проверке подверглись муниципальный совет, местная администрация и два муниципальных учреждения.

К нецелевым тратам отнесли новогоднее украшение зеленой зоны на Магазейной улице в 2023 году, поскольку она имела статус ЗНОП городского значения и не имела отношения к муниципалам. В свою очередь, передачу материальных ценностей подразделению районной администрации и государственным бюджетным учреждениям сочли нецелевым использованием муниципального имущества.

К случаям неэффективного расходования бюджета отнесли выплату гражданину для возмещения материального ущерба из-за падения веток дерева на его имущество. Как отмечается, местная администрация знала об аварийности дерева и обращалась в комитет по благоустройству для его обследования, однако доступ к дереву не ограничивала и не вывешивала предостережение о недопустимости парковки автомобилей.

Помимо этого, комиссия КСП установила, что местная администрация не включила шесть территорий зеленых насаждений общего пользования в перечень уборочных площадей. Кроме того, с нарушениями велась документация по закупкам и формировалась комиссия по их проведению.

По итогам проверки комиссия рекомендовала устранить нарушения и не допускать их вновь. Часть проблем муниципалы исправили еще во время ревизии. Отчет об итогах мероприятия направлен губернатору.

Напомним, ранее в МО "Оккервиль" в ходе проверки КСП отменили выплату компенсаций руководству за использование личного транспорта, введенные в предыдущем созыве депутатов. По итогам проверки в МО "Смольнинское" были составлены протоколы об административных правонарушениях, а МО "Красненькая речка" получило рекомендацию упразднить МКУ за неэффективность.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру