В МО "Оккервиль" отменили компенсации на личный транспорт в ходе проверки КСП

Муниципальный совет и местная администрация МО "Оккервиль" отменили после замечаний Контрольно-счетной палаты компенсации за использование личного транспорта, сообщили в ведомстве 16 сентября. Как заявили ЗАКС.Ру в местной администрации, соответствующее положение появилось еще до начала работы действующего созыва, а нынешнее руководство компенсаций не получало.

Ревизоры отметили нарушения в порядке составления и ведения кассового плана и в порядке применения бюджетной классификации. Муниципалы не стали тянуть с исправлением замечаний и внесли необходимые поправки. Корректировкам подверглось и положение о выплатах денежных компенсаций депутатам муниципального совета.

Еще одна претензия у проверяющих возникла к нецелевым тратам на ремонт кондиционеров, рассказал ЗАКС.Ру глава местной администрации Денис Ефименко. По его словам, муниципальный совет прошлого созыва отремонтировал оборудование, принадлежащее местной администрации. На это ушло семь тысяч рублей, деньги по итогам проверки вернули в бюджет.

— Компенсация за использование личного транспорта — не был нанесен ущерб. То есть они [КСП] просто сказали, что нет подтверждающих каких-то документов за тот период. Говорят, чтобы вам на эти грабли не наступить, отмените эти положения. <...> Мы сразу их отменили, мы уже не получали эти компенсации, — рассказал Ефименко.

В предыдущем созыве главой "Оккервиля" был избранный от "Единой России" Сергей Бондарев. Он баллотировался на выборах в муниципалитет в 2024 году, однако не набрал достаточного количества голосов для прохождения в совет. Новым главой МО стал Олег Голынский, выдвинутый от ЛДПР.

Также КСП опубликовала результаты проверки МО "Смольнинское", предпринятой одновременно с проверкой в "Оккервиле". По итогам ревизии на должностных лиц составили протоколы из-за нарушений в бюджетной сфере.

Выборочная проверка муниципального образования стартовала начале июня и охватила период с 2023 по май 2025 годов. Контрольный орган исследовал расходы местного бюджета на общую сумму в 436,1 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру