Матвиенко посетила открытие школы в Гатчине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко посетила открытие школы "Высший пилотаж" в Гатчине, сообщил глава региона в своем telegram-канале 1 сентября. После мероприятия Матвиенко и Дрозденко провели рабочую встречу.

"Валентина Ивановна Матвиенко сегодня — в Ленинградской области. Вместе со школьниками и родителями Гатчины открыли новую школу "Высший пилотаж". Строители сделали все, чтобы здесь было по-настоящему классно. Теперь дело за педагогами", - говорится в публикации Дрозденко.

В ходе торжественного мероприятия Матвиенко подчеркнула, что Ленобласть является лидером по строительству и обновлению школ. Она также отметила быстрое развитие региона, в частности, строительство дорог, соцобъектов, развитие системы здравоохранения.

После церемонии открытия школы глава Совфеда провела рабочую встречу с Дрозденко. В ходе встречи Матвиенко подчеркнула, что команда губернатора за последние годы "проделала огромную работу во всех сферах". Как отметил Дрозденко, по итогам встречи было решено, что Совет Федерации поддержит ряд проектов Ленобласти, в частности, модернизацию профессионального образования, ускорение газификации, "Чистую Ладогу" и проекты к 100-летию региона.

Напомним, в Петербурге в открытии новых школ и их филиалов также приняли участие представители власти и депутаты. Так, губернатор Северной столицы Александр Беглов посетил открытие нового здания школы № 324 в Сестрорецке, а спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский открыл школу № 203 в ЖК "Солнечный город".

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Дрозденко