Беглов пришел на линейку в новую школу в Сестрорецке

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил торжественную линейку, посвящённую открытию нового здания школы № 324 Курортного района в Сестрорецке, сообщила пресс-служба градоначальника 1 сентября. Новую постройку возвели на месте старого здания.

"Старая школа служила с середины шестидесятых. Она воспитала не одно поколение. Но такие здания со временем вырабатывают свой ресурс. <…> Поэтому мы начали программу реновации школ советского периода. Это правильный шаг. На месте старых корпусов вырастают современные здания, где есть все условия для развития детей. Ваша школа – наглядный пример этого подхода", – заявил Беглов в ходе мероприятия.

Вместе с Бегловым участие в мероприятии приняли председатель комитета по образованию Наталия Путиловская и депутат петербургского Заксобрания Александр Ходосок.

Как отмечается в публикации пресс-службы Смольного, в новой школе появились два бассейна, спортзал, стадион, библиотека, медиатека и актовый зал. Кроме того, в здании оборудовали лаборатории и класс робототехники. По словам губернатора, теперь ученики школы смогут ставить опыты, готовиться к олимпиадам и заниматься проектами.

В завершении празднования Беглов передал школе сертификат на покупку комплекса "Панорамный класс" для трансляции мультимедийного контента на уроках. Кроме того, первоклассникам были вручены книги, посвященные Петербургу и защитникам Отечества.

Помимо Беглова, участие в торжественных мероприятиях в различных учебных заведениях приняли также вице-губернаторы и депутаты петербургского Заксобрания.

Так, спикер ЗакСа Александров Бельский посетил Военную академию им. Хрулёва, компанию ему составил депутат ЗакСа Константин Чебыкин ("Единая Россия"). После этого Бельский также принял участие в открытии школы № 203 в ЖК "Солнечный город".

В свою очередь, вице-губернатор Владимир Омельницкий вместе с депутатом Госдумы Виталием Милоновым ("Единая Россия") открыл филиал школы № 530 в Пушкинском районе Петербурга. Вице-губернатор Наталья Чечина вместе с депутатом ЗакСа Игорем Высоцким ("Единая Россия") приняла участие в открытии филиала школы № 707 в Невском районе, а вице-губернатор Борис Пиотровский — в открытии нового корпуса гимназии № 540 Приморского района. Наконец, вице-губернатор Алексей Корабельников посетил гимназию № 148 им. Сервантеса, в которой учился он сам.

Ранее пресс-служба Смольного опубликовала совместное поздравление Беглова и Бельского с Днем знаний. В тексте обращения подчеркивалось, что всего 1 сентября в Петербургу свои двери откроют 27 новых школ.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного