Четыре беспилотника уничтожили утром в Ленобласти

В общей сложности четыре БПЛА были сбиты утром 22 октября в небе над Ленобластью, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. Атаку отбивали на юге и на западе области.

"По уточненным данным 3 БПЛА уничтожены сегодня утром в Лужском районе, еще один — над Кингисеппским районом", — написал Дрозденко и поблагодарил военнослужащих.

О воздушной опасности Дрозденко сообщил в 05:12, о ее завершении — в 08:04.

Накануне днем в Ленобласти дважды ненадолго вводили режим воздушной опасности. В первый раз причиной послужил несанкционированный запуск беспилотника, виновного пообещали привлечь к административной ответственности. Во второй раз Дрозденко сообщил, что "направление движения целей не связано с регионом".

