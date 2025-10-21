Беглов поздравил Михалкова с 80-летием

Губернатор Александр Беглов поздравил с юбилеем кинорежиссера Никиту Михалкова, сообщили в администрации главы Петербурга. Народному артисту 21 октября исполнилось 80 лет.

"Выдающийся актёр и режиссёр, патриот России, Вы получили признание глубиной и яркостью многогранного дарования, притягательной силой своей личности", — говорится в отправленном деятелю искусств поздравлении.

Беглов отметил вклад Михалкова в отечественный кинематограф, а также упомянул его общественную, педагогическую и просветительскую деятельность. Он пожелал юбиляру вдохновения, успехов в творчестве и благополучия.

Именинник родился в 1945 году в семье детского поэта Сергея Михалкова. Представители его семьи известны заслугами на ниве искусств. В частности, его прадедом был художник Василий Суриков, живописцем был и его дед Петр Кончаловский. Брат Андрей Кончаловский и его сын Егор стали кинорежиссерами.

За свою карьеру Михалков снял такие картины, как "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Утомленные солнцем" и другие. Также он известен по многочисленным ролям в кино.

