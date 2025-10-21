В Ленобласти объявляли воздушную угрозу из-за неразрешенного запуска БПЛА

В Кингисеппском районе Ленинградской области утром 21 октября ненадолго объявляли режим воздушной опасности из-за угрозы беспилотника. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, причиной послужил несанкционированный запуск беспилотника гражданином.

"Зафиксирован несанкционированный запуск БПЛА. В отношении лица, осуществившего запуск, будут приняты административные меры", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Режим воздушной опасности на территории района отменен.

С мая 2023 года в Ленобласти действует запрет несанкционированного запуска БПЛА. Исключение сделали для беспилотников, используемых органами власти и местного самоуправления, а также различными организациями по договорам с органами власти.

Андрей Казарлыга