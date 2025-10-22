Реставратор здания Биржи задержан по делу о взятке Кехману

Владелец компании "РСК-Ренессанс" Марат Каргинов задержан в Петербурге по обвинению в даче взятки бывшему генеральному директору МХАТ имени Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману, сообщила "Фонтанка" вечером 21 октября. По данным издания, предпринимателя отправили в Москву.

Как сообщила "Фонтанка", до последнего времени Каргинов находился под подпиской о невыезде и давал показания в качестве подозреваемого. Однако в дальнейшем он якобы перестал являться к следователям, после чего его объявили в розыск, заочно предъявили обвинение и задержали.

Следствие считает, что в 2022 году Каргинов мог купить и передать Кехману "Мерседес" V-класса в обмен на преференции со строительными контрактами на объектах Министерства культуры. Стоимость машины составила 27 млн рублей, автомобиль был оформлен на одну из фирм Каргинова, однако же реальным пользователем мог быть Кехман.

Компании Каргинова работали на объектах, к которым имел отношение Кехман. Среди прочего, "РСК-Ренессанс" занимается реставрацией здания Биржи. По данным "Фонтанки", среди прочего там планировали разместить дирекцию Петербургского форума объединенных культур, которую возглавляет бывший гендиректор МХАТ.

В июле стало известно о том, что Кехмана обвиняют в растрате в крупном размере. В конце того же месяца в Михайловском театре прошли обыски в рамках дела. В конце сентября Кехман лишился поста гендиректора МХАТ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру