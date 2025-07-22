СМИ: в Михайловском театре проходят обыски по делу о растрате

В Михайловском театре в Петербурге проходят обыски, сообщил 22 июля "Деловой Петербург" со ссылкой на источник. Следственные действия в учреждении связаны с ранее возбужденным делом о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), по которому проходит худрук театра Владимир Кехман.

По информации "Фонтанки.ру", обыск проводят сотрудники центрального аппарата Следственного комитета и экономической безопасности МВД. Силовики могли прийти в театр для выемки документов в кабинетах руководства, а также для опроса администрации. Как пишет издание, следствие интересует, когда и какие инструкции давал Кехман, находясь под подпиской о невыезде.

Напомним, 9 июля обыски также проходили дома у Кехмана и в здании МХАТ им. Горького, директором которого он является. Позднее сам Кехман был доставлен на допрос в СК. На следующий день стало известно, что ему предъявили обвинение по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при реконструкции старой сцены театра. Кехман был отпущен под подписку о невыезде.

Отметим, что через два дня он был замечен в Петербурге на Божественной литургии в Петропавловской крепости. На кадрах церемонии Кехман стоит в окружении председателя Заксобрания Александра Бельского, вице-губернатора Сергея Кропачева и депутата парламента Павла Крупника, лидера фракции "Единая Россия". По информации "Фонтанки.ру", на данный момент Кехман находится в Москве.

Анастасия Луценко, фото: сайт Михайловского театра