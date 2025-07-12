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Новости 12 июля 2025, 12:31

Журналисты встретили Владимира Кехмана в Петропавловском соборе

фото ЗакС политика Журналисты встретили Владимира Кехмана в Петропавловском соборе

Художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана, которого обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при реконструкции старой сцены МХАТа, заметили на Божественной литургии в Петропавловской крепости 12 июля, передает телеканал "78". На кадрах церемонии Кехман стоит в окружении председателя Заксобрания Александра Бельского, вице-губернатора Сергея Кропачева и депутата парламента Павла Крупника, лидера фракции "Единая Россия". 

Корреспондент телеканала "78" уже после окончания литургии попытался спросить у Кехмана, для чего худрук театра приехал в Петербург. Журналист застал Кехмана в компании председателя комитета по культуре Федора Болтина. 

"Я здесь работаю, вы разве не знаете?" - нехотя ответил Кехман (цитата по "78"). 

Напомним, 10 июля следователи в Москве предъявили обвинение Кехману по статье о растрате. Его отпустили под подписку о невыезде. Он был задержан 9 июля. Поводом для дела стала ситуация в МХАТ, директором которого Кехман является с 2021 года. Также с 2023 года культурный деятель занимает пост руководителя Дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Константин Леньков / Фото: Смольный


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